SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SASTRE, Iván, q.e.p.d. - Dolores Zavalia y Luis Alberio, sus hijos y nietos despiden con cariño a su primo y ruegan una oración en su memoria.

✝ SASTRE, Iván, q.e.p.d. - Su prima Magdalena Zavalía, hijos y nietos lo tendrán siempre en sus corazones y acompañan a Elisa.

SASTRE, Iván, q.e.p.d. - Su ahijado Gastón Alberio Zavalia y familia, despiden con cariño a Iván y ruegan una oración en su memoria.

✝ SASTRE, Iván. - María G. de Santamarina, sus hijos: María, Fernando, Martín, Tomás, Ricardo, Dolores, Elena, Otto y familias lo despiden con cariño y abrazan a Elisa e hijos con todo su amor.

✝ SASTRE, Iván. - Ramón Santamarina junto con su mujer María Magdalena y su hija Sofía despiden a su queridísimo cuñado y acompañan con mucho cariño a su hermana Elisa, sus hijos Eli, Diego, Santi, Tere y Dolo y a todas sus familias.

✝ SASTRE, Iván,. - Marta A. H. de Olivero y sus hijos María y Esteban Artica, Guillermo y Soledad Herrero, Juana y Diego Sastre participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Elisa y familia en estos duros momentos y ruegan una oración en su memoria

✝ SASTRE, Iván, q.e.p.d., falleció el 15-11-2026. - María Teresa Santamarina y Antonio Campos, sus hijos Pablo y Valeria, Juan Manuel y Mecky y sus nietos Antonia y Facundo despiden con tristeza a Iván y acompañan a Elisa y su gran familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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