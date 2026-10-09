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SAUX, Horacio Roberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SAUX, Horacio Roberto, contraalmirante (R), q.e.p.d., falleció el 8-10-2026. - Las Promociones 88 ENM, 91 CMN y 27 EAM ruegan una oración en memoria de su compañero.
Aviso publicado en la edición impresa
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