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SCANDROLI, Horacio Omar
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCANDROLI, Horacio Omar. - Con gran tristeza despedimos a nuestro afectuoso asesor y amigo. Acompañamos a su esposa e hijos en este doloroso día. Errecon SA, sus directores y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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