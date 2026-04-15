SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCASSO, Luis (p.), q.e.p.d. - La Organización de Estados Iberoamericanos despide con respeto y cariño al padre de su director. Acompaña a Luis en este doloroso momento y expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

Avisos fúnebres

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