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SCASSO, Luis (p.),
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCASSO, Luis (p.), q.e.p.d. - La Organización de Estados Iberoamericanos despide con respeto y cariño al padre de su director. Acompaña a Luis en este doloroso momento y expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.
Aviso publicado en la edición impresa
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