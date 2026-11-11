SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHILLING, Verónica, q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Su hermana Carolina, su cuñado Isidro y sus sobrinos Mateo y Pilar Beccar Varela Schilling la despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ SCHILLING, Verónica. - Gracias por tu calidez y por habernos abierto siempre las puertas de tu casa. Chowi, Luli, Mili y Flor abrazamos a Cami y a su familia, hoy y siempre.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa