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SCHILLING, Verónica
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SCHILLING, Verónica, q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Su hermana Carolina, su cuñado Isidro y sus sobrinos Mateo y Pilar Beccar Varela Schilling la despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ SCHILLING, Verónica. - Gracias por tu calidez y por habernos abierto siempre las puertas de tu casa. Chowi, Luli, Mili y Flor abrazamos a Cami y a su familia, hoy y siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
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