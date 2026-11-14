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SCHILLING, Verónica
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHILLING, Verónica, q.e.p.d. - La familia Beccar Varela Amadeo acompaña a Cristina, Camila, Carolina y Cecilia y ruega oraciones por el alma de Verónica.
Aviso publicado en la edición impresa
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