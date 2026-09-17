Saltar al contenido principal
LA NACION

SCHMIDT, Gerardo Alberto,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHMIDT, Gerardo Alberto, (Geri), q.e.p.d., falleció el 16-9-2026. - Sus hermanos Úrsula, Virginia, Willi y Victoria, y sus sobrinos Lucinda y Bruno, Tomás y Bella, Ryan, Max y Otto lo despiden con mucho amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Usó IA y fotos satelitales para contabilizar personas que no están en los registros oficiales
    1

    Usó IA y fotos satelitales para contabilizar personas que no figuran en los registros oficiales de la Argentina

  2. La Justicia anuló un testamento de una mujer de 82 años porque tenía deterioro cognitivo
    2

    La Justicia anuló un testamento de una mujer de 82 años porque tenía deterioro cognitivo

  3. Un barrio argentino figura entre los “más cool” del mundo, según los ingleses
    3

    Un barrio argentino figura entre los “más cool” del mundo, según los ingleses

  4. Avanzan dos frentes que provocarán ráfagas fuertes de más de 80 km/h, temperaturas de hasta 29°C, inestabilidad y tormentas: las zonas afectadas
    4

    Avanzan dos frentes que provocarán ráfagas fuertes de más de 80 km/h, temperaturas de hasta 29°C, inestabilidad y tormentas: las zonas afectadas