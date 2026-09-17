SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCHMIDT, Gerardo Alberto, (Geri), q.e.p.d., falleció el 16-9-2026. - Sus hermanos Úrsula, Virginia, Willi y Victoria, y sus sobrinos Lucinda y Bruno, Tomás y Bella, Ryan, Max y Otto lo despiden con mucho amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa