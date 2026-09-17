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SCHMIDT, Gerardo Alberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHMIDT, Gerardo Alberto, (Geri), q.e.p.d., falleció el 16-9-2026. - Sus hermanos Úrsula, Virginia, Willi y Victoria, y sus sobrinos Lucinda y Bruno, Tomás y Bella, Ryan, Max y Otto lo despiden con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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