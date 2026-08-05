1
SCHULZE, Susana,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHULZE de CALANDRA, Susana, (Lenchen). - Sus hijos Florencia y Diego Farreras, Maria Elena, Carola Castro y Federico, Gustavo y Sol Ruiz, nietos y bisnietos, la despiden con amor y gratitud infinita.
SCHULZE de CALANDRA, Susana. - Eduardo y Florencia Cassone, Eduardo José, Martín y Federico Cassone y familias, participan con mucha tristeza su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fuerte sanción diplomática: Brasil no repondrá a su embajador y rebaja la relación con Argentina por los insultos de Milei a Lula
- 3
Milei quiere que sean más. Minerales, fronteras y puertos: estos son los 13 millones de hectáreas en manos de extranjero
- 4
¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en agosto 2026?