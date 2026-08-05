SCHULZE, Susana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCHULZE de CALANDRA, Susana, (Lenchen). - Sus hijos Florencia y Diego Farreras, Maria Elena, Carola Castro y Federico, Gustavo y Sol Ruiz, nietos y bisnietos, la despiden con amor y gratitud infinita.

SCHULZE de CALANDRA, Susana. - Eduardo y Florencia Cassone, Eduardo José, Martín y Federico Cassone y familias, participan con mucha tristeza su fallecimiento.

Avisos fúnebres

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