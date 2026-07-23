SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCIPIONE MASSA, Blanca, q.e.p.d. - Elsa Gauna y Juan Octavio Gauna (h.) despiden con tristeza y los mejores recuerdos a la querida Blanquita. Elevan oraciones por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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