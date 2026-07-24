SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SCIPIONE MASSA, Blanca, q.e.p.d. - Marta Amelia Beiró y Elsa Gauna despiden con tristeza y oraciones a su querida amiga Blanquita, a quien siempre recordarán con mucho cariño.

✝ SCIPIONE MASSA, Blanca, q.e.p.d. - El consorcio de la calle Talcahuano 1076 la despide con tristeza y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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