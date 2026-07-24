1
SCIPIONE MASSA, Blanca,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCIPIONE MASSA, Blanca, q.e.p.d. - Marta Amelia Beiró y Elsa Gauna despiden con tristeza y oraciones a su querida amiga Blanquita, a quien siempre recordarán con mucho cariño.
✝ SCIPIONE MASSA, Blanca, q.e.p.d. - El consorcio de la calle Talcahuano 1076 la despide con tristeza y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones
- 3
Cataratas del Iguazú: cierran por tiempo indeterminado la Garganta del Diablo por una drástica crecida del río
- 4
¿Cómo comer un pez de 900 kilos? Estas orcas eligen pulverizarlo