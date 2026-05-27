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SCORPANITI, María Elena

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCORPANITI, María Elena q.e.p.d., falleció el 25-5-2026. - Su esposo Juan Carlos Vázquez, sus hijos María Fernanda, Marta Eugenia, Juan Carlos y Hernán Alejandro, sus hijos políticos Néstor y Vanesa y sus 13 nietos acompañan su ingreso a los brazos del Señor y elevan oraciones en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

SCORPANITI, María Elena, q.e.p.d., falleció el 25-5-2026. - El consorcio de copropietarios de J. Salguero 2137 participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento, recordándola con mucho cariño y elevando una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
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