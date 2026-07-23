SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SEILER, Federico, q.e.p.d. - Lidia Santás y Daniel Razzetto, junto a sus hijos Guido y Tomas, acompañan con mucho cariño a Graciela y a sus hermanos, en su dolor, y los acompañan en este momento tan triste.

Avisos fúnebres

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