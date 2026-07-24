SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SEILER, Federico, q.e.p.d., falleció el 22-7-2026. - Tu querida hija Pema, tu mamá Chichí, tus hermanos Juanchi, Lorena y Verónica, tus queridos sobrinos y tu amor Carolina te llevarán en el corazón por siempre. Eras un ángel Feduchi.

✝ SEILER, Federico, q.e.p.d. - Toda la familia Garbarino: tus tíos Tati y Graciela, Queca y Jorge, Petu, tus primos Toby y Verónica, Ceci, Mariu y Juan Ignacio, Chiqui e Ignacio, Mechi, Fede y Ale, Pili y Pachi te despedimos con profundo dolor y te recordaremos siempre con cariño. Acompañamos con amor a Chichi, Juanchi, Vero y a toda la familia en este triste momento.

✝ SEILER, Federico. - Gustavo Prezzavento y familia acompañan a Juan Ignacio y a su mamá en este doloroso momento.

✝ SEILER, Federico, q.e.p.d. - Acompañan a Graciela y familia en este momento de tanto dolor, sus amigos Susana Reilly, Guillermo y Amelia Flaherty, Enrique y Dorily Gagliardi, Jorge y Graciela Herrera, Manuel y Graciela Viñal.

✝ SEILER, Federico, q.e.p.d. - Rosana Bracco y Roberto Vázquez participan con profunda tristeza su fallecimiento. Abrazan a Graciela, Pema, Vero, Juanchi y al resto de la familia en este duro momento. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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