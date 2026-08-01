SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SERIKTZIAN, Aghavni, q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Con mucha tristeza despedimos a Aghavni, pero celebramos su vida. Su esposo Artin Kalpakian, su hijo Eduardo y nietos María y Maxi y Manuel.

✝ SERIKTZIAN de KALPAKIAN, Aghavni. - Con profunda tristeza, La Dormida S.A. despide a su fundadora. Ella, con su apoyo incondicional a su esposo, Artin, fue fundamental para alcanzar el éxito que hoy distingue a la empresa. Todo el personal, que la amaba y valoraba la preocupación que siempre tuvo por cada uno de ellos, la despide con cariño y gratitud, atesorando los recuerdos que dejó para siempre. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres

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