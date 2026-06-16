1
SERRA, Amelia,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SERRA de MAZZINI, Amelia, (Mela) q.e.p.d. - falleció el 15-6-2026. - Con inmenso amor y agradecimiento por tu vida, te despedimos, tu esposo Fernando Mazzini, tus hijos Juan Francisco y Delfina María Laurnagaray de Mazzini y tu nieto Felipe José Mazzini.
✝ SERRA de MAZZINI, Amelia, (Mela) q.e.p.d. - Susana Serra y Ricardo Alurralde, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.
✝ SERRA de MAZZINI, Amelia, (Mela) q.e.p.d. - María Alicia Serra y Eduardo Sorlino junto a sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION