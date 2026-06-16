LA NACION

SERRA, Amelia,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERRA de MAZZINI, Amelia, (Mela) q.e.p.d. - falleció el 15-6-2026. - Con inmenso amor y agradecimiento por tu vida, te despedimos, tu esposo Fernando Mazzini, tus hijos Juan Francisco y Delfina María Laurnagaray de Mazzini y tu nieto Felipe José Mazzini.

SERRA de MAZZINI, Amelia, (Mela) q.e.p.d. - Susana Serra y Ricardo Alurralde, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y agradecen una oración en su memoria.

SERRA de MAZZINI, Amelia, (Mela) q.e.p.d. - María Alicia Serra y Eduardo Sorlino junto a sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Sócrates, filósofo griego: “El amigo debe ser como el dinero; es necesario saber su valor”
    1

    Sócrates, sobre la amistad: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

  2. Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado
    2

    Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado

  3. Detuvieron a una "viuda negra" por el homicidio del CEO de una empresa del diputado Martín Menem
    3

    Detuvieron a una “viuda negra” por el homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem

  4. Los especialistas confiesan a partir de qué kilometraje no se recomienda comprarlo
    4

    Los especialistas confiesan a partir de qué kilometraje no se recomienda comprarlo