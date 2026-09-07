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LA NACION

SERRA, Ricardo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERRA, Ricardo, q.e.p.d. - Querida Cynthia, tus amigas de toda la vida despedimos a Ricky, te abrazamos en este triste momento y acompañamos a Lucas y Oli con mucho cariño. Mechi Bengolea, Male Vigil, Flopa Granara, Lola Aramburu, Ale Santurio, Paula Cossio, Loli Paz, Mery Bianco, Vicky Fendrik, Asun Del Azar, Ines Arocena, Pinky Zuberbuhler, Fer Perrotta, Ceci Majdalani, Sol Álvarez, Tere Diez, Cata Firpo, Petu Anzorreguy, Connie Bianciotto, Loli Leloir, Paula Ricci, Pancha Guzmán, Flor Benito, Vicky Serigós, Sofia Gibelli, Agus Ocampo, Mena Colombres, Paula Eddy y Flor Pintelos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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