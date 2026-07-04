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SERVENTE, Ana María Tiribelli de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SERVENTE, Ana María Tiribelli de, q.e.p.d. - Raúl y Tatá Servente, sus hijos José Luis y Ángeles, Carlos, Sergio y Valeria, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan a Alberto, Alejandro, Augusto y Andrés con todo cariño.
✝ SERVENTE, Ana María Tiribelli de. - Con mucho amor te despedimos. Siempre en nuestros corazones. Claudia y Andrés, Carla, Male y Luli, nuestros amados nietos y yernos.
✝ SERVENTE, Ana María Tiribelli de, q.e.p.d. - Gabriela Josephsohn y familia despiden a la querida Ana María con el recuerdo de tantos años compartidos y abrazan con cariño a Claudia y Andrés, Carla, Malena y Luciana, yernos, nietos y a toda la familia Servente.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION