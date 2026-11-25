SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SEVILLA de KONFEDERAK, Sara, Z.L. - Susana, Eyal y Zoe de Boston acompañan con amor a Gaby y Ari Konfederak y sus familias en este triste momento por la pérdida de su querida tía Sara.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa