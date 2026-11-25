SILVA, Carlos Alberto
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SILVA, Carlos Alberto, q.e.p.d., 29-3-43 - 23-11-2026. - Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Carlos Alberto Silva. Su esposa e hijos invitan a todos aquellos que lo conocieron y compartieron momentos de su vida a acompañarlos en su último adiós. Velatorio hoy, desde las 13.30, seguido de misa en su honor, a las 15.30, en el Memorial, ruta Panamericana, acceso norte, km 47, ramal Pilar. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones.
✝ SILVA, Carlos Alberto, q.e.p.d., 29-3-43 - 23-11-2026. - Su hijo Nicolás y familia lo despiden con todo el amor y la gratitud por los años compartidos, los momentos vividos y los recuerdos que permanecerán por siempre en sus corazones. ¡Que brille para el la luz eterna, y descanse en paz!
Aviso publicado en la edición impresa
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