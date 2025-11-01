LA NACION

SILVA, Carlos Óscar, Escribano, Abogado Y Diputado Nacional Y Provincial (Mc)

SILVA, Carlos Óscar, escribano, abogado y diputado nacional y provincial (MC), q.e.p.d., falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 31-10-2025. - Sus restos serán trasladados a la ciudad de Formosa para su velatorio, hoy, de 10hs a 14hs, en Cochería Fernández, ciudad de Formosa y su posterior inhumación en el Cementerio Virgen del Carmen. Agradecemos una oración en su querida memoria. Familia Silva.

