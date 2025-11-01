1
SILVA, Carlos Óscar, Escribano, Abogado Y Diputado Nacional Y Provincial (Mc)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SILVA, Carlos Óscar, escribano, abogado y diputado nacional y provincial (MC), q.e.p.d., falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 31-10-2025. - Sus restos serán trasladados a la ciudad de Formosa para su velatorio, hoy, de 10hs a 14hs, en Cochería Fernández, ciudad de Formosa y su posterior inhumación en el Cementerio Virgen del Carmen. Agradecemos una oración en su querida memoria. Familia Silva.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado
- 3
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
- 4
Es nieto de una figura que hizo vibrar al país y se puso al hombro su herencia: “Me dicen que tengo movimientos parecidos”