SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SIMONE, Guillermo Fausto, q.e.p.d. - Toyota Argentina lamenta profundamente el fallecimiento de Guillermo Simone, fundador del concesionario oficial Autosiglo y destacado referente del negocio automotor argentino durante casi cinco décadas. Acompaña a su familia y a sus colaboradores en este doloroso momento. Que descanse en paz.

✝ SIMONE, Guillermo Fausto. - Los Alvarez Colodrero acompañan a los Simone en este doloroso momento. Como decías: “sale para allá”. Buen viaje, amigo.

✝ SIMONE, Guillermo Fausto. - Personal y directorio de Oscar Pourtau S.A. despiden a Guillermo con profundo pesar. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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