SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SIMONE, Guillermo Fausto, q.e.p.d. - Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina lamenta profundamente el fallecimiento de Guillermo Simone, titular del concesionario oficial Simone Mobilitas, reconocido líder y referente de la industria automotriz argentina. Acompaña a su familia y a sus colaboradores en este doloroso momento.

✝ SIMONE, Guillermo Fausto, q.e.p.d. - Toda la familia y personal de Jauregui Lorda, lamentan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus seres queridos en este doloroso momento y rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa