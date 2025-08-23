1
SIVORI, José
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SIVORI, José, q.e.p.d. - Inés Balbi, Raquel Comin y Teresa y Joaquina Testa despiden al querido Pino y acompañan con cariño a su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 3
Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes
- 4
Video: un especialista mencionó “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei