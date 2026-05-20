Fuertes protestas en una clínica por la muerte de un paciente: formaría parte de una presunta red de médicos truchos

Fuertes protestas se desataron este miércoles en una clínica de González Catán que formaría parte de una presunta organización dedicada a falsificar documentación médica y ejercer ilegalmente la medicina bajo el nombre “Argentina Salud”. Uno de los manifestantes denunció que su padre murió en el establecimiento luego de que le inyectaran una medicación y lo mandaran a su hogar. “Murió a los 15 o 20 minutos”, lamentó en declaraciones televisivas.

En las últimas horas del martes la Policía Federal realizó 13 allanamientos simultáneos en las localidades de Virrey del Pino, González Catán y Ramos Mejía y hay al menos cinco detenidos, como parte de la causa caratulada “asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina y otros”. La estructura operaría desde aproximadamente cuatro o cinco años con sedes en Virrey del Pino, González Catán y San Justo.

Entre los principales investigados aparecen Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes ya habían estado detenidos en una causa por homicidio relacionada con piratas del asfalto.

Elementos secuestrados durante los allanamientos

La investigación comenzó tras la denuncia penal de la cirujana plástica Romina Neyra, que trabaja en el barrio porteño de Palermo, y que descubrió que circulaba un certificado médico falso con una firma que aparentaba ser la suya en diciembre de 2025 y que incluso había sido presentado durante un juicio oral.

Tras la denuncia de Neyra, la fiscalía avanzó con una investigación que permitió detectar consultorios médicos que funcionaban en distintos puntos de La Matanza. Según los investigadores, allí se atendían pacientes y también se organizaban traslados y servicios médicos a domicilio.

En los establecimientos trabajaban estudiantes de medicina y enfermeros que usaban sellos y matrículas presuntamente obtenidos de bases de datos del Colegio de Médicos bonaerense para confeccionar certificados y otra documentación médica falsa, simulando ser profesionales habilitados.

Medicamentos incinerados que fueron hallados en un depósito por la PFA

Hay al menos 50 médicos de la ciudad de Buenos Aires que habrían sido afectados por estas maniobras. También se detectaron irregularidades vinculadas con ambulancias no habilitadas, farmacias clandestinas y adulteración de documentación sanitaria.

Los allanamientos se realizaron en 13 domicilios en los partidos de La Matanza y Ezeiza. Entre ellos había consultorios médicos, farmacias, un depósito, un garaje donde se guardaban ambulancias y viviendas particulares. La sede central de Argentina Salud funcionaba sobre la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas en González Catán.

Además de Rubén Santarceri, dos integrantes más de la familia -Nicolás Alberto Santarceri y Brian Marcelo Santarceri- fueron detenidos, junto con Noelía Sofía Luna y Gabriel Musse. También hay una orden de detención que pesa sobre Dunia Mercedes Suazo Pulido.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Garate, de la UFI descentralizada N°1 de La Matanza, y del juez de Garantías Rubén Ochipinti. Los procedimientos fueron realizados por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.

Fuertes protestas y corridas en González Catán

El hijo de un paciente de la clínica se presentó en el lugar para pedir el cierre de la clínica. Varias personas, principalmente vecinos de la zona, lo acompañaron en la manifestación, que contó con la presencia de la Policía Bonaerense en el lugar. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que, tras tomar conocimiento del caso, la policía de la provincia solicitó a la fiscal la clausura preventiva de la clínica ante la sucesión de hechos.

Pocos minutos después, el hombre habría querido ingresar a la clínica y tenido una fuerte pelea con los empleados del lugar, que terminaron a las piñas. Tras ello, efectivos policiales debieron bloquear la entrada del lugar. Los vidrios quedaron completamente rotos tras el altercado. Los empleados permanecen en el interior del lugar.

Lo que generó indignación entre los vecinos de la zona es que la clínica continuara abierta a pesar de los múltiples allanamientos que se dieron el pasado martes. Los efectivos debieron armar un cordón policial cuando una persona salió de la clínica y varios manifestantes comenzaron a tirarle piedras. Luego, le tiraron neumáticos a la policía y hubo corridas.

La denuncia inicial

En diálogo con LN+, Neyra comentó cómo descubrió que falsificaban su sello. “Se comunicó conmigo una médica que estaba ayudando a su hermana, que es fiscal, en una causa de violencia de género y figurábamos certificados varios médicos donde estaba mi nombre y apellido y matrícula”, relató.

Era una matrícula nacional cuando, en realidad, debía ser provincial. Además, Neyra figuraba en una especialidad que no correspondía. “Yo dije que no era mi letra, ni mi firma, ni mi especialidad, ni que nunca trabajé en Argentina Salud”, expresó.

Incluso la médica envió una carta documento a la clínica denunciando que habían falsificado su firma y recibió una respuesta del coordinador del establecimiento: “Me respondió alegando que no había nadie con ese nombre que había trabajado ahí pero que iba a investigar la causa. De diciembre hasta ayer nunca más supe nada”.

Neyra dijo que “es moneda corriente que uno salga a declarar de testimonial porque hay mucho certificado trucho”. “En Argentina Salud ejercían ilegal la medicina, no solo robaban un sello. El médico está desprotegido porque cualquiera en cinco minutos hace una matrícula, la que te llevó diez años de estudio, sin ningún papel. Y el paciente es el principal damnificado en la cuestión, buscan a los más vulnerables”, sumó.

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