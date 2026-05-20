Detuvieron a los exjugadores de Independiente Facundo Parra y Hernán Fredes

Los exjugadores de Independiente Hernán Fredes y Facundo Parra fueron detenidos por la Policía de la Ciudad después de haber intentado retirar por la fuerza de un predio policial una camioneta que había sido secuestrada por una infracción.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El vehículo había sido confiscado durante un control vehicular y estaba retenido en un predio de la Policía de la Ciudad situado en la avenida General Paz y la avenida del Libertador, en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y el partido bonaerense de Vicente López.

Ocurrió este martes a las 17.40. “Parra y Fredes ingresaron de manera intempestiva en el predio policial y desoyeron la voz de alto impartida por los uniformados. Uno de los involucrados abrió una Ford Ranger azul que se encontraba retenida a la espera de la grúa e intentó ponerla en marcha. Ante la negativa de ambos a descender del vehículo, el personal policial los redujo y los detuvo”, explicaron los voceros consultados.

La camioneta secuestrada y los dos exfutbolistas Policía de la ciudad

En el caso tomó intervención el auxiliar fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Poco después fueron liberados, pero quedaron imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y desobediencia. Además, les aplicaron una multa por conducir sin licencia y se les impuso la obligación de concurrir a la sede judicial cuando sean citados.

Fredes, de 39 años, debutó en Independiente en 2006. También jugó en el Metalist, de Ucrania; Arsenal de Sarandí; Defensa y Justicia; Chacarita Juniors; Juventud Unida de San Luis; Unión San Felipe, de Chile, y Sol de América y Tres de Febrero, ambos de Paraguay.

Parra, que el mes próximo cumplirá 41 años, además de Independiente jugó en el Larisa y Asteras Tripolis, en Grecia; Chacarita Juniors; Atalanta, de Italia; Nacional, de Uruguay; Universidad Católica, de Chile; Deportivo Pasto, América de Cali y Cúcuta Deportivo, de Colombia; 3 de Febrero, de Paraguay; Carlos Stein, de Perú, y en los equipos del ascenso argentino Agropecuario, All Boys y Atlético Rafaela.

Hace poco, Fredes y Parra, que coincidieron en el plantel de Independiente que ganó la Copa Sudamericana en 2010, anunciaron en redes sociales el lanzamiento de una agencia de representación de futbolistas.