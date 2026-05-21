Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un look ejecutivo que dejó a todos sin palabras
La rosarina regresó a la Gran Manzana para asistir al desfile de una famosa marca de lujo y causó sensación con su vestimenta
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Antonela Roccuzzo volvió a realizar un viaje exprés a Nueva York para pasar unos días a pura moda y glamour. La rosarina dijo presente en el desfile de una marca de lujo que se realizó en The Frick Collection, un museo de arte ubicado en el Upper East Side, y que contó con la presencia de varias celebridades. Fiel a su estilo, compartió con sus 40 millones de seguidores de Instagram la intimidad de su estadía y su look sastrero en negro y blanco se robó toda la atención.
El miércoles 20 de mayo, la primera dama del fútbol aterrizó en la Gran Manzana junto a su equipo para asistir a un desfile de Louis Vuitton —una marca con la que tanto ella como Lionel Messi trabajan— para la presentación de la colección Cruise 2027. Fue un megaevento rodeado de obras de arte que contó con la presencia de varias estrellas de Hollywood, desde Zendaya, Anne Hathaway y Emily Blunt hasta Cate Blanchett, Emma Stone, Amy Adams, Jennifer Connelly y Chase Infiniti, entre varias otras personalidades que trabajan con la firma francesa.
Para el desfile, Anto Roccuzzo eligió un look elegante y formal de la marca con el que se mantuvo fiel a su estilo y reflejó a la perfección su personalidad. Llevó un conjunto sastrero de chaleco y pantalón tipo palazo negro a rayas con terminaciones en blanco y botones. Lo combinó con unos stilettos blancos y le prestó especial atención a los accesorios: anillos, pulseras y aretes de oro. Pero sin duda, la pieza central del outfit fue la cartera azul marino con cadenas doradas y plateadas colgando.
Como de costumbre, no dudó en hacer una sesión de fotos para mostrar su outfit con la Gran Manzana de fondo. Posó tanto en el balcón del famoso hotel Waldorf Astoria, desde el que se reflejó la ciudad desde las alturas, como en las famosas calles del Upper East Side. Sus seguidores quedaron fascinados con las postales y no dudaron en reaccionar. “Hermosa es poco”, “Diosa”, “La reina indiscutible”, “La reina de Nueva York” y “Bella” fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.
El mes pasado, la influencer también visitó Nueva York para asistir a la presentación de la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, inspirada en la flora y la fauna, de Tiffany & Co., joyería de la que es embajadora. El itinerario incluyó una visita por “The Landmark”, la casa central de la joyería, ubicada en 727 de la quinta Avenida, un almuerzo con influencers, una sesión de entrenamiento en el gimnasio y un paseo por la ciudad.
El broche de oro fue una gala en el Park Avenue Armory, ubicado en el lujoso Upper East Side, donde asistieron celebridades de Hollywood como Amanda Seyfried, Naomi Watts, Diane Kruger, Rosie Huntington-Whiteley y Connor Storrie. Roccuzzo se lució con un vestido al cuerpo manga larga de Silvia Tcherassi en color azul con la espalda abierta y un efecto drapeado a la altura de la cadera que complementó con pulseras, aros y un exclusivo collar de platino de la nueva colección de la lujosa joyería.
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