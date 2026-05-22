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SOLARI, Alberto Juan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SOLARI, Alberto Juan, Prof. Emérito UBA Dr., q.e.p.d. - Sus discípulas Roberta Sciurano, Cristina Deparci, M. Inés Pigozzi y Mónica Rahn, colegas y docentes de Medicina en la UBA despiden con infinita gratitud y eterna admiración a su querido maestro.
SOLARI, Alberto Juan, Acad. Prof. emérito Dr., q.e.p.d. - El directorio y el personal de Editorial Médica Panamericana participan el fallecimiento de su querido autor y acompañan a su familia en el dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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