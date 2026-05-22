1
SOLARI, Alberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SOLARI, Alberto, Prof. emérito UBA Dr., falleció el 20-5-2026. - Lo despiden con inmensa tristeza su esposa Susana Carrillo, sus hijos, Cecilia y Alberto Zunino, sus nietos Joaquín y Morena Zunino Solari, Amanda y Elena Díaz, Soledad Francesio y su cuñada Silvia Solari.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Afinidad, política y parentesco: polémica en la ARCA por 246 ascensos a dedo
- 3
Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
- 4
La lista filtrada de Thomas Tuchel para el Mundial dejó afuera a históricos y desató una ola de críticas en Inglaterra