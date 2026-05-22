SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLARI, Alberto, Prof. emérito UBA Dr., falleció el 20-5-2026. - Lo despiden con inmensa tristeza su esposa Susana Carrillo, sus hijos, Cecilia y Alberto Zunino, sus nietos Joaquín y Morena Zunino Solari, Amanda y Elena Díaz, Soledad Francesio y su cuñada Silvia Solari.

Avisos fúnebres

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