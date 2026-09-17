SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLARI, Ana Inés, q.e.p.d., 15-9-2026. - Anita querida, partiste a reunirte con Ce y Teté. Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa luminosa y te vamos a extrañar. Rezamos por vos. Agus, Estela, Julieta, Maggie, Majo, Martu, Vic, tus amigas y compañeras del Mallinckrodt, promoción 85.

SOLARI, Ana Inés. - Claudio Belocopitt y su familia despiden con profunda tristeza a Inés y acompañan a Ana y a toda su familia en este triste momento.

SOLARI, Ana Inés. - El equipo de Swiss Medical despide con profundo pesar a Inés y acompaña con afecto a la querida Ana y a toda su familia en este doloroso momento.

SOLARI, Ana Inés. - Facundo Belocopitt despide con mucha tristeza a Inés y acompaña a Ana y a toda su familia en este doloroso momento.

SOLARI, Ana Inés. - Ale Salvarezza y familia acompañan a Ana y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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