SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLER PUJOL, Gervasio, q.e.p.d. - Su tía Mariquita C.V. de Dedyn, junto con sus hijos Paul, Isabel y Juan, y todos sus nietos lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Vivian, Juana y Felipe y a Memi, Facu y Flia.

SOLER PUJOL, Gervasio, Dr., q.e.p.d. - El departamento de Medicina del CEMIC participa con pesar el fallecimiento de su jefe de Trasplante Renal y docente del Instituto Universitario. Acompaña a su familia en este doloroso momento.

SOLER PUJOL, Gervasio, Dr., q.e.p.d. - La comisión directiva del CEMIC, en nombre de la institución, participa su fallecimiento, destacando su extensa y ejemplar trayectoria profesional. Acompaña a su familia y seres queridos en esta difícil circunstancia.

Avisos fúnebres

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