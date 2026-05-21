SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - Su hermana María Cristina Solimano junto a sus hijos Guillermo y Agueda, Francisco y Verónica, sus nietos Josefina y Juan, Martina y Juani participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Nunca te olvidaremos.

✝ SOLIMANO, María del Carmen. - Elsa Wechsler de Solimano, hijos y nietos la despiden con dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - María Clotilde Solimano y Martín Hardoy participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - Oscar Solimano y Gabriela Urbaneja, Oscar Martín, Clemente y Juan Pedro Solimano despiden con cariño a tía Carmen, rogando una oración en su memoria.

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - Luis Solimano, sus hijos Juan Bautista y Malena Solimano y Delia Guarrochena participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - Emengare S.A. participa su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - El directorio de Los Labradores de Lagonegro participa el fallecimiento de su ex presidenta y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa