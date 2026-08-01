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SOLIS COLOMBO, José María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLIS COLOMBO, José María, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 30-7-2026. - La Prom. 100 del CMN, te despide con dolor y reconocimiento a tus servicios a la patria.

SOLÍS COLOMBO, José María q.e.p.d. - Acompañamos en el dolor a su hija Agustina Solís Colombo y a sus familiares y afectos y elevamos una oración en su memoria. Todo el equipo de Vista.

SOLÍS COLOMBO, José María, q.e.p.d. - Acompañamos en el dolor a su hija Agustina Solís Colombo y a sus familiares y afectos y elevamos una oración en su memoria. Miguel Galuccio y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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