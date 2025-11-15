SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SOLITO, Hugo Martín, q.e.p.d. - El equipo de la dirección comercial de La Nación acompaña a Camila en este triste momento.

† SOLITO, Hugo Martín, 13-11-2025. - Su mujer María Josefina Grand, sus hijos Hugo y Camila, su ahijado Javier Salaberry, su querido colaborador, Martín Diana y Amalia Ducos de Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento.

