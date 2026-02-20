1
SOLVEYRA, Juan
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SOLVEYRA, Juan. - Lo despido con mucha tristeza y abrazo a Santi en su infinito dolor. Marta de Llavallol.
SOLVEYRA, Juan. - Estela, Connie y Agus Garcia, Unique Travel, despiden a su querido amigo del alma, gran colega y abrazan con cariño a Manucho y a Santi Varela.
✝ SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Martín Cabrales y Dora Sánchez lo despiden con tristeza y abrazan con todo cariño a Santiago, rogando oraciones en su querida memoria.
