SOLVEYRA, Juan

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLVEYRA, Juan. - Lo despido con mucha tristeza y abrazo a Santi en su infinito dolor. Marta de Llavallol.

SOLVEYRA, Juan. - Estela, Connie y Agus Garcia, Unique Travel, despiden a su querido amigo del alma, gran colega y abrazan con cariño a Manucho y a Santi Varela.

SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Martín Cabrales y Dora Sánchez lo despiden con tristeza y abrazan con todo cariño a Santiago, rogando oraciones en su querida memoria.

