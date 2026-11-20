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SORIANO, Diego Javier
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SORIANO, Diego Javier. - Sus hermanas María José, Rosario y Soledad lo despiden con amor.
✝ SORIANO, Diego Javier. - Rosario Soriano de Ojea Espil y Juan Ojea Espil, sus hijos Juan y Domi, Tuti y Juli, María y Jonas y Ramón y Flor, y sus nietos Sebi y Ollie, Hilu y Tani y Marcos y Luka lo despiden con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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