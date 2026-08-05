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SPAGNUOLO, Norberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SPAGNUOLO, Norberto, q.e.p.d., falleció el 4-8-2026. - Juan Carlos Bagó y Miriam Spagnuolo de Bagó lamentan profundamente su fallecimiento y en estos momentos abrazan con honda tristeza a su familia, rogando para que Dios les dé serenidad y paz espiritual, especialmente a Sandra, Diego, Silvina y Sabrina.
Aviso publicado en la edición impresa
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