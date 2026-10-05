SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SPINI, Jorge Alberto, contraalmirante (RE), q.e.p.d. Su mujer María Magdalena Gil, sus hijos, María y Gonzalo, Francisco y Agustina, Mariano y Sofía, Joaquín y Mercedes, Ignacio y Lorena, Mercedes, Rosario y nietos lo despedimos con mucho cariño. Sus restos serán inhumados hoy, en Jardín de Paz. ¡Te vamos a extrañar!

✝ SPINI, Jorge Alberto, q.e.p.d. - Su hermano Guillermo Horacio y familia lo despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ SPINI, Jorge Alberto, CL (RE) q.e.p.d., nació el 17-4-38; falleció en el H.M.C. el 3-10-2026.- La promoción 104 y 62 de la Escuela Naval Militar recuerdan a quien fuera su jefe de ENM año 1972 con gran afecto y respeto.

✝ SPINI, Jorge Alberto, q.e.p.d. - La Promoción 87 de la Escuela Naval lamenta el fallecimiento de su compañero Jorge Alberto Spini y acompaña a sus familiares en el dolor.

Avisos fúnebres

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