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LA NACION

SPINI, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPINI, Jorge. - Tus sobrinos Rueda: Alfredo, Estanif, Gota, Goyo, Tobías, Milagros y sus Flias. despedimos al almirante y abrazamos con cariño a Memé y a todos los chicos.

SPINI, Jorge, contraalmirante (RE). - Sofía Bustamante de Bayá Casal, sus hijos Enrique y María Inés Caballero, Sofía, Mariana y Javier Magnasco, Mercedes y Joaquín Spini, Victoria y Francisco Freyre, sus nietos y bisnietos, acompañan a Magdalena, Joaquín y toda la Flia. Spini y ruegan oraciones en su memoria.

SPINI, Jorge, q.e.p.d. - Dios, la patria, la armada y su familia fueron su faro. Margarita Gil de Rueda, sus hijos y nietos abrazan fuerte a Magdalena, a María, Pancho, Mariano, Joaquín, Ignacio, Mercedes y Rosario y a sus respectivas familias con oraciones y muchísimo cariño. ¡Que la Virgen te reciba!

SPINI, Jorge. - Graciela Chiappori, hijos, nietos y bisnietos abrazan a Magdalena y piden una oración en su memoria.

SPINI, Jorge, contraalmirante. - Los miembros de la Mesa de la Camaradería Naval lo despiden con profundo pesar y ruegan una oración en su memoria.

SPINI, Jorge. - Monica Mac Leod abraza a Magdalena, hijos y nietos con el cariño de siempre.

SPINI, Jorge A., Calte. (RE). - Marta Gil, sus hijos Martita, Julio y nietos participan con tristeza su partida y acompañan con mucho cariño a Magdalena, a todos sus hijos y nietos que ya lo extrañan.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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