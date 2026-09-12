SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ STAD, Esther Capeluto de, (Chichita), falleció el 11-9-2026. - Con profundo pesar, te despedimos con amor y gratitud por todo lo compartido. Tu recuerdo vivirá siempre en nosotros. Tu hija Claudia Stad, tu yerno Pablo Boskis, tus nietos Florencia y Nicolás y tus bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy, a las 10.30, en el cementerio Jardín de Paz.

✡ STAD, Esther Capeluto de, (Chichita). - Gracias por tu amor, por tus enseñanzas y por el hogar que construiste. Te llevaré en el corazón. Encontrarás descanso junto al amor de tu vida. Te quiere por siempre tu hija Claudia Stad.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa