SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ STAD, Esther Capeluto de, Z.L. - Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos en este momento de dolor a Claudia, Florencia, Enrique y toda la familia. Berta y David Sutton, Fortuna Sutton, Flory e Israel Sutton.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa