SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STAFFORINI, Rubén César,, falleció el 24-4-2026. - Su esposa Hebe, sus hijos Javier, Claudia, Gabriela, yernos, nuera, nietos y bisnietos, lo despiden con tristeza, celebrando su larga vida.

Avisos fúnebres

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