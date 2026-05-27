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STAMPONE, Antonio Atilio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STAMPONE, Antonio Atilio, q.e.p.d., falleció el 25 de mayo de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires. - Sus compañeros y amigos del Colegio Fátima lo despiden con profundo respeto y amor, Nora López, Marcela Solari, Alejandra La Porta, Andrea García, María Lydia Ávalos, Inés Udaquiola, Florencia Landoni Baldrich, Claudia Ansaldi, Claudia Mateucci, María Mónica Gnarra, Paula Ledesma, Alejandra Salas, Enrique Scala, Jorge Rebecca, Mariano Laidlaw Roldán, Federico Delío, Enrique Padilla y José Castany, acompañan a Nora y a Rocío con todo cariño en este triste momento y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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