STAROSTA, Alberto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ STAROSTA, Alberto, Ing. q.e.p.d., 4-2-2026. - Daikin Argentina despide al Ing. Alberto Starosta, acompaña a su familia y pide una oración por la paz de su alma.
