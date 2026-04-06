Rayan Cherki: el fantasista francés que gambetea, pisa la pelota, provoca y hacer reír (y enojar) a Guardiola

Iban 23 minutos de la segunda etapa de la final de la Carabao Cup, la clásica Copa de la Liga británica, que se disputó el 22 de marzo de 2026. Manchester City le ganaba por 2 a 0 a Arsenal, el mejor equipo de la Premier League, con una muestra precisa de magia y prepotencia. De pronto, un atrevido de 22 años, francés y con la camiseta número 10, zurdo (ambidiestro), arrogante y con dosis de un fútbol extraído de otro tiempo, hace jueguitos.

Rayan Cherki recibe el balón con el pecho en el sector izquierdo del campo de juego y, de pronto, tac, tac, tac. Hace jueguitos el dueño de la pelota de Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, en una final transmitida al mundo y como si jugara en un viejo potrero. Izquierda, derecha, izquierda. La pelota baja y la pasa a Nathan Aké. La complicidad con el pichón de crack de Lyon es inmediata. Cuando vuelve a tomar la pelota, va Ben White y lo derriba con un empujón. Amarilla para el defensor y un pequeño revuelo entre los protagonistas.

😬❌ A Pep Guardiola NO LE GUSTARON los jueguitos de Rayan Cherki y esta fue SU CARA.pic.twitter.com/fPpXbkQHKN https://t.co/eyRHZTv0kA — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 22, 2026

La cámara oficial, cómplice de los pequeños detalles que en estos tiempos se roban la escena, muestra al entrenador catalán, que lo cobija como un hijo pródigo (algo así como con un joven Messi), pero al mismo tiempo no lo puede creer. “No, no, no”, dice con un gesto inequívoco de su cabeza.

No le gusta nada el desafío público. Sin embargo, tiempo después, el catalán no lo desplazó del equipo: todo lo contrario. Y Cherki, una de las mejores apariciones del fútbol europeo del último año, que debutó en la selección de Francia apenas hace 10 meses (un 4-5 ante España por las semifinales de la Liga de Naciones), lo va a volver a hacer. No se trata de una incitación a la violencia: es una pequeña muestra del fútbol de la nostalgia. “Ni salir campeón, ni hacer goles, tampoco dar asistencias. Lo único que quiero es divertirme y darle placer a los hinchas”, es su declaración de principios.

Tira gambetas, pisa la pelota y también juega en equipo. Al fin de cuentas, lo más importante. Pudo haber sido amonestado en ese partido que acabó con ese resultado y un nuevo título para la vitrina de Pep. De todos modos, no es el único jugador que fue sancionado por hacer malabares con el balón. Neymar, sin ir más lejos, fue uno de ellos. Algunos árbitros muestran tarjetas amarillas por este tipo de acciones, al considerarlas una forma de conducta antideportiva.

"Pep will bench Cherki next game."

"Pep will send Cherki to Saudi."



this is his SON lmaopic.twitter.com/SusrGxz8t9 — foland (fan) (@propsMCFC) March 22, 2026

“Juego con sencillez. Lo único que quiero es que mis compañeros y los simpatizantes salgan del estadio con una sonrisa. Marcar o dar una asistencia es lo que menos me preocupa. Lo que de verdad quiero es que nuestros jugadores se diviertan al máximo cuando juegan conmigo”, asume, casi siempre.

Al salir del campo de juego aquella noche, Guardiola lo abrazó de un modo cálido y estricto y le dijo algunas cosas en el oído. No tan dulces como cuando tiró una rabona para un gol de cabeza del City. Una asistencia genial. “¡Muy bien! Especialmente para su edad, por la personalidad que tiene. Es un chico que juega como si estuviera jugando en la calle. Pero quiero presionarlo, quiero sacar su mejor versión... No le voy a dar demasiados elogios", advierte.

Guaridola y Cherki, el día del "jueguito" Richard Pelham - AP

Manchester City se impuso sobre Sunderland por 3 a 0 el 6 de diciembre pasado. Todos hablaron de lo que pasó en el tercer grito: un centro de una rabona exquisita de Cherki para el cabezazo goleador de Phil Foden. Estaba agazapado en la banda derecha. Pese a ser zurdo, pisó la pelota, se frenó ante Trai Hume y metió un centro de rabona. El lujo no pasó inadvertido y recibió elogios del DT, que tuvo a Leo durante los años dorados en Barcelona. “Ni a Messi le había visto sacar un centro así. Messi es el mejor futbolista que exista, y aun así nunca le había visto un pase de ese tipo”, sostuvo.

Guardiola fue más allá del elogio puntual. “Un centro es un centro... No importa con qué parte del cuerpo. Si es efectivo, genial. Me gusta la sencillez, porque aprendí de Messi que nunca se equivocaba en lo simple. A partir de ahí, si querés dar una asistencia de rabona, está bien. Pero si no funciona, puede ser un problema”, expresó.

A los 7 años, entró en la academia del Lyon, en donde siempre admiraron su técnica, al mismo tiempo de que sufrían por su comportamiento. El 10 de junio de 2025, luego de disputar 185 partidos, marcar 29 goles y establecer 45 asistencias, fue traspasado a Manchester City por unos 42 millones de euros.​ En Manchester City logró el segundo título de su carrera. El primero fue en los Juegos Olímpicos de París 2024; por ejemplo, estuvo en el banco de suplentes en el 1-0 sobre la Argentina de Javier Mascherano.

Guardiola lo admira y lo reta, depende el día. “Hay momentos en los que quiero gritarle y hay momentos en los que quiero darle un beso”, se permite bromear. “Es un jugador excepcional. Tiene una personalidad enorme. Cada vez que tiene la pelota genera juego. No tiene miedo y transmite algo especial en los últimos metros de la cancha. Y no podemos olvidar que es muy joven. Tiene la mentalidad adecuada para ser mejor, mejor y mejor. Pero hay algunas cosas que debe mejorar”, aclara.

Rayan Cherki, una figura contracultural Simon Stacpoole/Offside - Offside

Tiempo atrás, un compañero que tuvo en Lyon (el arquero Rémy Riou, que hoy tiene 38 años) aporta esa otra mirada. ¿Por qué no es una figura estelar? ¿Tan lejos está de Messi, Cristiano, Mbappé y Vinicius? “Rayan podía hacer cosas increíbles, excepto que hacía demasiado... Podía gambetear a cuatro jugadores, pero cuando tenía que pasar la pelota porque había conseguido desmarcarse, no lo hacía, para intentar otra cosa. Era desconcertante, sí, pero al cabo de un tiempo te das cuenta de que no va a pasar el balón, así que te mantenés concentrado en él”, contó, en una entevista reciente.

Algo de eso se siente en el ambiente. En el reciente 4 a 0 sobre Liverpool, hizo dos cosas curiosas. Primero, sobre el césped, arrojó la pelota algo lejos frente a la sombra de Florian Wirtz, que cuando se acercó a su posición, el francés de origen argelino volvió a capturarla. ¿Fue una provocación o no se dio cuenta? Después, se quiso poner la camiseta de Ekitike (delantero de los Reds, compañero en Francia), pero alguien le advirtió que no podía hacerlo sentado en el banco de suplentes, que las cámaras lo podían estar tomando. Lejos de las rivalidades que se pueden vivir en la Argentina, Italia o España, un gesto así resulta más inconsciente (y un reflejo de amistad, respeto y camaradería entre dos franceses) que una chicana.

“Se puede sentir en cada partido. Lo doy todo por el equipo e intento complacer a mis compañeros y a los espectadores. Quiero recuperar un poco del fútbol que jugaba de chico”, reflexiona luego de cada encuentro. Esta temporada, solo en el City (por ahora, para Didier Deschamps es suplente) actuó en 42 partidos, hizo 9 goles y sostuvo 11 asistencias. Pero ninguno de los titulares franceses se puede confiar.

Rayan Cherki CAMBIÓ CAMISETA con Ekitike en plena goleada del City al Liverpool, y SE LA ESTABA PONIENDO EN EL BANCO.



Le tuvieron que pedir que se la saque. 😅🇫🇷pic.twitter.com/LzKXWgyC6b — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 4, 2026

Cherki Fútbol Club. Un modo de visitar el túnel del tiempo, entre obedientes, tacticistas y atletas en un deporte que no les pertenece.