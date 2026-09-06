SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos), q.e.p.d., partió a la casa de Señor el 5-9-2026. - Su mujer Kissette Laxague; sus hijos Christian y Dolores Arias, Patrick y Carolina Uriburu, Thierry y Victoria Vilela, Sebastián, Cristóbal y Alexia Gahan, Chantal y Christian Zweifel, Francisco y Agustina Caputo, Clara y Gastón Vilela, y sus 23 nietos lo despiden con inmenso cariño, rogando oraciones en su querida memoria. Gracias Jos por tu enorme legado. Te vamos a extrañar muchísimo.

✝ STEVERLYNCK, José María. - Sus sobrinos Alex Steverlynck y Alicia Caballero, junto a sus hijos Juan, Salva y Pina Steverlynck despedimos al queridísimo Jos con enorme afecto. Abrazamos a Kisette y a toda la familia con la que compartimos tantos hermosos momentos.

✝ STEVERLYNCK, José María, (Jos) q.e.p.d. - Peter Laharrague e hijos acompañan con sus oraciones a su prima Béatrice y familia.

✝ STEVERLYNCK, José María. - Anatilde Areco de Salerno, junto a sus hijos, despedimos a Jos con oraciones y lindos recuerdos. Abrazamos a Kissette y sus hijos.

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos) q.e.p.d. - La parroquia San José, Obispado de Neuquén, Pbro. Mario Ferreira, administrador, junto con Pbro. José María Lynch. participan su muerte y rezan agradecidos por su eterno descanso y por su ayuda incondicional.

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos), q.e.p.d. - Paddy, Mimina Leonard, hijos y nietos despiden con mucha tristeza al amigo de toda la vida y abrazan a Kissette y familia en este doloroso momento.

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos). - Marilyn, Abel y Federico Hernández Elizalde acompañan a Kissette e hijos y ruegan una oración en su memoria.

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos), q.e.p.d. - Diego Biyibi Uriburu; sus hijos Tomi y Mimi, Caro y Patrick, Lalo y Agus, Mariano y Santi, Rafa y Julia y sus nietos Francisco Uriburu, Inés, Rosario y Lolo Steverlynck, Mica, Manu y Pedro Hary y Esmeralda y Segundo Uriburu abrazamos a Kissette y a su enorme y querida familia con inmenso cariño. Pedimos oraciones en su memoria.

✝ STEVERLYNCK, José Maria, q.e.p.d. - Diego Gallardo y Flia. despiden al querido Jos, acompañan a Kisette y los chicos y ruegan oraciones en su memoria.

✝ STEVERLYNCK, José María, (Jos) q.e.p.d. - Dolores, Chicho Defferrari e hijos despiden con mucho cariño a Jos y acompañan a Kissette y los chicos con un gran abrazo. Te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres

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