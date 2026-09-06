SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STEVERLYNCK, José (Jos). - Eduardo Padilla, María Segura de Padilla; sus hijos Eduardo, Ignacio, Tobías, María, Ana, Esteban, Isabel, José y Javier, hijos políticos y nietos despiden con tristeza a un gran amigo de toda la familia y de toda la vida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa