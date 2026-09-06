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STEVERLYNCK, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STEVERLYNCK, José (Jos). - Eduardo Padilla, María Segura de Padilla; sus hijos Eduardo, Ignacio, Tobías, María, Ana, Esteban, Isabel, José y Javier, hijos políticos y nietos despiden con tristeza a un gran amigo de toda la familia y de toda la vida.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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