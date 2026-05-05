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STURBA, César

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STURBA, César, Pbro. Dr., q.e.p.d. - La Corporación de Abogados Católicos participa el fallecimiento de su digno socio y ex miembro de la junta directiva, agradece su vida sacerdotal y ruega oraciones por su eterno descanso.

STURBA, César, Rvdo. P. - La familia Prosperi Arcos: Cristina, Alberto, María Teresa, Marcelo Ignacio, Juan Ignacio y María Emilia te despiden con inmeso cariño y gran agradecimiento. Padre, descansa en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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