SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STURBA, César, Pbro. Dr., q.e.p.d. - La Corporación de Abogados Católicos participa el fallecimiento de su digno socio y ex miembro de la junta directiva, agradece su vida sacerdotal y ruega oraciones por su eterno descanso.

✝ STURBA, César, Rvdo. P. - La familia Prosperi Arcos: Cristina, Alberto, María Teresa, Marcelo Ignacio, Juan Ignacio y María Emilia te despiden con inmeso cariño y gran agradecimiento. Padre, descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa