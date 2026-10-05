1
STURLA, Jorge R.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STURLA, Jorge R., Cap. Nav., q.e.p.d. - Norberto Frigerio participa su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.
✝ STURLA, Jorge R., Cap. Nav., q.e.p.d. - Marta Frigerio participa su fallecimiento y despide al entrañable compañero y amigo de la vida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La AFA fijó sede en Pilar para esquivar controles, pero ante sus socios del exterior sigue declarando Viamonte como domicilio registrado
- 3
El trágico desenlace de Javier Portales: arrasó en la TV durante treinta años, pero murió en la ruina
- 4
El detrás del enojo de Fito Páez en Mar del Plata: qué pasó con la seguridad y qué dijeron los responsables del show