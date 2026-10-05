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STURLA, Jorge Ricardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
STURLA, Jorge Ricardo, capitán de navío (RE), contador, q.e.p.d., 3-10-2026. - Su familia y su compañera de los últimos años participan con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre en la memoria de sus camaradas y seres queridos.
Aviso publicado en la edición impresa
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