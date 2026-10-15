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SUAYA, Roberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SUAYA, Roberto. - Esta pulseada no la pudimos ganar. Te despedimos con todo el amor que nos dejás. Fuiste un luchador. Descansa en paz. Tu compañera de toda la vida Ester, nuestros hijos Ricardo, Fernando, Ito y Eliana y nuestra amada familia, nunca te olvidaremos.
✡ SUAYA, Roberto. - Despedimos con tristeza a nuestro querido amigo. Agradecemos su amistad y acompañamos a su familia en su dolor. Familia Siano.
✡ SUAYA, Roberto, q.e.p.d. - Norberto Ginevra y Flia. despiden a su amigo Roberto con mucha tristeza, acompañan a su Flia. en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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